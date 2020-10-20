Son dakika haberleri... Ankara'da 800 litre etil alkol ve 710 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da 800 litre etil alkol ve 710 litre kaçak dezenfektan ele geçirildi
20.10.2020 17:31
Son dakika haberler... ANKARA'da, polis ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda, 800 litre etil alkol ve 710 litre kaçak dezenfektan ele geçirilirken, depo sahibi gözaltına alındı.
ANKARA'da, polis ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda, 800 litre etil alkol ve 710 litre kaçak dezenfektan ele geçirilirken, depo sahibi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesindeki depoda, kaçak ürünlerin saklandığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi. Operasyonda; 2 bin 870 litre deterjan, 1875 kolonya, 800 litre etil alkol, 710 litre kaçak dezenfektan, 243 el solüsyonu, 45 lavabo temizleyici ve 10 bin adet çeşitli marka etiketi ele geçirildi. Gözaltına alınan depo sahibi hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.
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