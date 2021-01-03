Son dakika haber! Ankara'da apartman garajında hayatını kaybeden gençlerden Burak Karakoç'un cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde dün 3 katlı apartmanda zehirlenme vakası olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, binanın kapalı garajında 25 yaşındaki Hüseyin Şahinoğlu ve Halil İbrahim Altıntaş ile 24 yaşındaki Burak Karakoç'u hareketsiz yatarken bulmuştu.

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