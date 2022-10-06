Son dakika haberleri | Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti

06.10.2022 22:32
Son dakika haberleri | Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti

Son dakika haber... Başkentte husumetli olduğu dolmuş kahyasının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Başkentte husumetli olduğu dolmuş kahyasının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B, daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında kahyalık yapan şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan dolmuş şoförü, kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şükrü B'nin cesedi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana götürüldü.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakaladı.

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Kaynak: AA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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