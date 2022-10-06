Başkentte husumetli olduğu dolmuş kahyasının bıçaklı saldırısına uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B, daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında kahyalık yapan şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan dolmuş şoförü, kaldırıldığı Hacettepe Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şükrü B'nin cesedi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumana götürüldü.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı yakaladı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika