Çankaya ilçesi Sıhhiye dolmuş durakları hattında dolmuş şoförlüğü yapan Şükrü B, daha önceden husumetli olduğu ve aynı durak hattında kahyalık yapan şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Ankara'da bıçaklı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti - Son Dakika

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