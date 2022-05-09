Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı

09.05.2022 10:36
Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı

Ankara'da 2-8 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

ESRAR, EROİN VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 200 gram esrar, 500 gram kokain, 300 gram eroin, 670 gram metamfetamin ve 7 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 307 zanlıdan 33'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı - Son Dakika


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