Başkentte geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 2-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 1 kilo 200 gram esrar, 500 gram kokain, 300 gram eroin, 670 gram metamfetamin ve 7 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 307 zanlıdan 33'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ankara'da bir haftalık uyuşturucu operasyonu bilançosu: 307 şüpheliden 33'ü tutuklandı - Son Dakika