Son dakika haber | Bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 zanlı tutuklandı

14.03.2022 10:24

Bir son dakika haberine göre Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 420 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 420 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 7-13 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda 780 gram eroin, 670 gram bonzai, 500 gram metamfetamin, 450 gram esrar ve 36 bin 850 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 420 zanlıdan 60'ı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haber | Bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 zanlı tutuklandı

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Uyuşturucu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bir haftadaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 60 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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