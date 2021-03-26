Son dakika haberleri... Ankara'da, DEAŞ terör örgütü kapsamında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 (Irak uyruklu) yabancı terörist... - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da, DEAŞ terör örgütü kapsamında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 (Irak uyruklu) yabancı terörist...

26.03.2021 09:32
Son dakika haberleri... Ankara'da, DEAŞ terör örgütü kapsamında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 (Irak uyruklu) yabancı terörist..., System.String[]

Son dakika haber... Ankara'da, DEAŞ terör örgütü kapsamında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 (Irak uyruklu) yabancı terörist savaşçının yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışmada 22 yabancı terörist savaşçı yakalandı.

Ankara'da, DEAŞ terör örgütü kapsamında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 (Irak uyruklu) yabancı terörist savaşçının yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışmada 22 yabancı terörist savaşçı yakalandı. - ANKARA

Ankara, Terör, DEAŞ, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Ankara'da, DEAŞ terör örgütü kapsamında çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirilen 26 (Irak uyruklu) yabancı terörist... - Son Dakika


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