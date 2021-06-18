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Son dakika haberleri | Ankara'da fabrika yangını - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ankara'da fabrika yangını

18.06.2021 17:35
Son dakika haberleri | Ankara'da fabrika yangını, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'da fabrika yangınıANKARA'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Ankara'da fabrika yangını

ANKARA'da, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik imalatı yapılan fabrikada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek, binayı sardı. Fabrikadan yükselen dumanlar, gökyüzünü kaplarken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, 1,5 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Yaralanan olmazken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeni, inceleme sonucu belirlenecek.

Organize Sanayi Bölgesi, Fabrika, Yangın, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara'da fabrika yangını - Son Dakika


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