Son dakika haberleri... Ankara'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 4'ü 'ByLock' kullanıcısı 10 kişiden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 4'ü 'Bylock' uygulaması kullanıcısı olmak üzere örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendiği tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 6"sı yakalanmıştır. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir" denildi.