Son dakika haberi... Ankara'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin güncel Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada, örgütün, firari üyeleriyle yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde örgüte eleman kazanımı için finansörler vasıtasıyla öğrenci evleri kurulduğu ve gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Güncel örgüt yöneticileri ile finansörlerinin faaliyetleri de takibe alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün 'Keçiören eyaleti güncel üniversite yapılanması'nda sorumlu, örgüt evlerinde 'büyük bölge talebe mesulü' ve 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösteren 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise örgütün finansı için kullanılan bin euro, 9 bin 260 dolar ve 34 bin 600 TL'nin yanı sıra 4 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında daha önceden yakalama kararı olduğu belirlendi. Firari diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)