Son dakika haberi... Ankara'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Ankara'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

02.07.2022 14:04

Son dakika haberi... ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin güncel Ankara yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmada, örgütün, firari üyeleriyle yeniden yapılanarak toparlanma arayışında olduğu, üniversitelerde örgüte eleman kazanımı için finansörler vasıtasıyla öğrenci evleri kurulduğu ve gizlilik içerisinde faaliyetlerini devam ettirmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Güncel örgüt yöneticileri ile finansörlerinin faaliyetleri de takibe alındı.

TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün 'Keçiören eyaleti güncel üniversite yapılanması'nda sorumlu, örgüt evlerinde 'büyük bölge talebe mesulü' ve 'bölge talebe mesulü' olarak faaliyet gösteren 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise örgütün finansı için kullanılan bin euro, 9 bin 260 dolar ve 34 bin 600 TL'nin yanı sıra 4 sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında daha önceden yakalama kararı olduğu belirlendi. Firari diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı FETÖ/PDY'nin güncel Ankara il yapılanmasına darbe: 11 gözaltı Son dakika haberleri: Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi Son dakika haberleri: Ankara merkezli 11 ilde FETÖ soruşturmaları kapsamında 27 gözaltı kararı verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:46 Survivor fan hesabının "Faturalarınızı ben ödeyeceğim" tuzağına düşen kullanıcılar yardım bekliyor!
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
14:27 Pazartesi günü haziran enflasyonu açıklanacak! Memur ve emeklinin zam oranları netleşecek! İşte tahmini zam oranları
14:12 Ümit Özdağ'dan HDP'ye göz kırpan Nihat Doğan'a ağır gönderme: HDP'ye geçmiş olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 15:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ankara'da, FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement