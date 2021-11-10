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Son dakika haberleri: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

10.11.2021 18:47
Son dakika haberleri: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda toplam 174.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda toplam 174.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 4 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında; Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde jandarma devriyesince şüpheli hareketler sergileyen H.A. ve A.Ö adlı şahısların Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üst araması yapıldı. Aramada 15 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi'nde de F.Y. adlı şahsın ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde F.Y. adlı şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 133 gram esrar maddesi 10 kök kenevir bitkisi 1 adet uyuşturucu hap 1 adet uyuşturucu içme aparatı 1 adet karanlık ortamda kenevir yetiştirmek için mor ışık aparatı 2 adet hassas terazi bin 300 TL para 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Mamak ilçesi Kızılca Mahallesi Yol Kontrol ve Arama Noktasında şüpheli hareketler sergileyen S.Y. adlı şahsın yapılan üst aramasında ise 4 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirilirken, Altındağ Karapürçek Mahallesi'nde de şüpheli hareketler sergileyen 3 şahıs, yapılan üst aramalarında 16 gram eroin ile yakalandı.

Ekipler Mamak Başak Mahallesi'nde şüpheli hareketler sergileyen 3 şahsın yapılan üst aramasında ise 3.8 gr eroin, 0.5 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu uyarıcı madde ele geçirdi.

5 ayrı olayda ele geçirilen malzemelere el konulurken, toplam 10 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu, 10 Kasım, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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