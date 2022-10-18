Son dakika haberleri | Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

18.10.2022 20:24
Son dakika haberleri | Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Uyuşturucu Ticaret ve İmalatının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 12 Ekim 2022 tarihinde Bala İlçesinde, 2 ay süren ve sosyal medya üzerinden yapılan araştırmalar sonucunda uyuşturucu bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucunda bahsi geçen kişiler ile işbirliği içerisinde olan 3 kişi ile birlikte, şahısların ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 1 adet Browning marka tabanca, 1 adet Glock marka tabanca, 235 adet 9,19 tabanca fişeği, 6 adet 7,65 tabanca fişeği, 34 adet 12 kalibre av tüfeği fişeği, 419 gr kubar esrar, 3 adet kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Ankara'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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