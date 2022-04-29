Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı

29.04.2022 22:09

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin yolcu midibüsüne arkadan çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin yolcu midibüsüne arkadan çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DD 6155 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak Akyurt- Ulus seferini yapan 06 DTT 76 plakalı Özel Toplu Taşıma Aracı (ÖTA) midibüse arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da hasar oluşurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüste bulunan yolculardan 6'sı kazada hafif yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı. (DHA)

Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı
Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı
Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı
Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Ankara'da kamyonet yolcu midibüsüne çarptı: 6 yaralı - Son Dakika
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