Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı

26.04.2022 17:55
Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı

Son dakika haberler... ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı.

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan kargo minibüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Altındağ Kargo Dağıtım Merkezi'ne giden 06 BJF 688 plakalı dağıtım minibüsü, iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün baygınlık geçirip, direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu park halindeki 7 otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazada otomobili hasar gören Birsen Aksoy, "İçeride çalışıyorduk, bir ses geldi. İlk arabalara çarptığındaki sesi duyup baktığımızda kargo aracı hızla gelip bizim arabalarımıza da çarptı. Arabaları yolun kenarına atıp benim arabama ve diğer 2 arabaya çarpıp durdu. Kapının önünde olduğumuzdan kazayı olduğu gibi gördük ancak bir şey yapamadık. Bayağı yüksek ses geldi ama fren sesi falan yoktu. Zaten fren izi de yok ama kafamı ilk çevirdiğimde sürücü baygın değildi, bize bakıyordu" dedi.


Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı
Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı
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Altındağ, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ankara'da kargo minibüsü, 7 araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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