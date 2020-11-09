Son dakika haberleri: Ankara'da kaybolan çoban ve koyunlar drone ile bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da kaybolan çoban ve koyunlar drone ile bulundu
09.11.2020 19:06
Son dakika 3. sayfa haberi... Ankara'da arazide küçükbaş hayvanları otlattığı sırada kaybolan çoban ve sürüsü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile yeri tespit edilerek bulundu.
Ankara'da arazide küçükbaş hayvanları otlattığı sırada kaybolan çoban ve sürüsü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile yeri tespit edilerek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Kesiktaş Mahallesi'nde O.G.G.'ye ait 55 adet küçükbaş hayvanın ve çobanın kaybolduğu ihbarı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Jandarmanın drone ile yaptığı araştırmada çobanın koyunlarla birlikte bölgeden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olduğu tespit edildi. Bulunan küçükbaş hayvanlar sahibi O.G.G.'ye eksiksiz olarak teslim edildi. - ANKARA
Son Dakika Bağ evi çalışanı, yemeğini geç getiren doktoru önce tüfekle vurdu sonra evini arazi aracıyla yıktı Şike kumpası tanığı: F.Bahçe'ye yapılan operasyon 3 ay önceden belliydi 12 şehidimizin kanı yerde kalmadı! PKK'lı terörist Mesut Taşkın, MİT operasyonuyla öldürüldü Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Celta Vigo'da Oscar Garcia dönemi sona erdi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili