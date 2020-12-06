Son dakika haberleri: Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da, kısıtlamanın ikinci gününde de sokaklar bomboş
06.12.2020 11:08
Son dakika haberler... ANKARA'nın cadde ve sokakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.
ANKARA'nın cadde ve sokakları, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kararın ikinci gününde, başkentin sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi yine boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok yerinde oluşturduğu kontrol noktasında sürücüleri durdurarak, belgelerini kontrol etti. Özellikle ana yollardaki kontrol noktalarında araç yoğunluğu oluştuğu görüldü. Kısıtlamayı ihlal edenlere 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 TL ceza uygulandı. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, pazartesi günü ssat 05.00'te sona erecek.
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