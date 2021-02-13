Son dakika haberleri... Ankara'da kumar oynanan daireye operasyon düzenlendi - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde apartman dairesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı olarak kumar oynadıkları belirlenen 6 kişiye para cezası uygulandı, bir kişi gözaltına alındı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Cumhuriyet Mahallesi İnci Sokak'ta daha önce de kumar operasyonu düzenlenen apartmandaki dairenin bir üst katına girip çıkanların çok olmasından şüphelenerek takip başlattı.

Polis ekipleri, nöbetçi cumhuriyet savcılığından arama kararı alınmasının ardından daireye operasyon düzenledi. Daireyi kiralayarak kumarhaneye çevirdiği belirlenen A.G. gözaltına alındı.

Burada bulunan 6 kişiye ise Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları, sokağa çıkma yasağını ihlal ederek sosyal mesafeye aykırı olarak kumar oynadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.

Ayrıca dairede bulunan 3 bin liraya da el konuldu. Zabıta ekipleri ise daireyi mühürledi.