Son dakika haber! Makine fabrikasında kaçak içki üreten şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Başkentte kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı belirlenen makine üretim fabrikasına düzenlenen operasyonda çok sayıda şişelenmiş sahte içki ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Ahi Evran Mahallesi'nde, demir-çelik sektöründe kullanılan ekipmanların üretildiği bir fabrikada kaçak içki imal ve ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptıkları aramada, alkol üretmek için kimyasal maddeler, araç-gereç, maya, hassas terazi, sahte bandrol-markalı şişelenmiş 37 litre rakı, 24 litre viski, 86 litre bira, 40 litre alkol olduğu değerlendirilen sıvı madde ve çok sayıda boş şişe ele geçirdi. Operasyonda, H.D. isimli zanlı gözaltına alındı.

Zanlı D.H'nin, ürettiği içkileri ailesiyle birlikte kullandığını ve üretimde kullandığı malzemeleri internetten tedarik ettiğini söylediği öğrenildi.

Ankara'da şu ana kadar sahte içkiden ölen olmadığı kaydedildi.