Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı

10.05.2022 17:55

Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı Evin duvarının yıkıldığı kazada ev sahibi ile 10 öğrenci yaralandıANKARA – Ankara'da kontrolden çıkan öğrenci servisi yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı.

Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı

Evin duvarının yıkıldığı kazada ev sahibi ile 10 öğrenci yaralandı

ANKARA – Ankara'da kontrolden çıkan öğrenci servisi yol kenarındaki apartmanın duvarına çarptı. Kazada 10'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, dün sabah Sincan ilçesine bağlı 2435. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ramazan K. idaresindeki 06 C 1848 plakalı öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kontrolden çıkarak kavşağın köşesindeki apartmanın duvarına çarptı. Kazada ev sahibi Şeref Sürücü ile 10 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, duvarı tamamen yıkılan oda ise kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Deprem oluyor sandım"

Kazanın mağdurlarından ev sahibi Şeref Sürücü, "Deprem oluyor sandım. Birden bire üzerime bütün beton parçaları indi. Eşim bağırdı onu hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Hastaneye götürdüler beni. Bizim burada zaten hep ters yoldan giriyorlar inşaatlar olduğu için. Servis firması, 'duvarı yapacağız' dedi. Dün akşam geldiler yapmaya kalktılar. Akşamleyin bu iş olmaz dedim, yarın sabah gelin dedim. Hala gelmediler. Aradığımda da 'şikayetçi olmayacağınıza dair dilekçe verirseniz hemen yapar bitiririz' dediler. Yoldan çok hızlı gidiyorlar" dedi.

"Yolumuzda sürekli kaza oluyor"

Diğer ev sahibi Selim Sürücü ise, "Babamın yatak odasına otobüs girmiş. Babamın kanaması vardı. Öğrenciler varmış araçta. Yaralıların durumunda çok bir şey yoktu. Yolumuzda sürekli kaza oluyor, kavşakta ışıklandırma yok. Sürekli kaza oluyor. Müteahhit firma çevre planlamasında duvarın tamamı yapılmadığı için kaldırımdan aşıp bizim evimize kadar giriyor. Duvar olsaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. Firma geldi 'yapacağız' dediler ama daha gelmediler iki gün geçti. Gece nöbet tutuyoruz ki hayvan hırsız girmesin" ifadelerini kullandı.

Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı
Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrenci aracı evin duvarına çarptı: 11 yaralı - Son Dakika


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