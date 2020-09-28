Başkentte organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara tehdit ve baskı uygulayarak kazanç sağladıkları, direnenlere karşı nitelikli yağma ve kasten yaralama suçlarını işledikleri belirlenen bir suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Liderliğini cezaevinden yeni çıkan Menderes Y'nin yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 20'si yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen zanlılardan, aralarında Menderes Y'nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.