Son dakika haberleri... Ankara'da orman yangını (2) - Son Dakika

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.
Görüntü dökümü:
- Yangından görüntü
Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (ANKARA),
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 20:42 - Kaynak: DHA
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