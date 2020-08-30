Son dakika haberleri... Ankara'da orman yangını (2) - Son Dakika

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor.

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Haber: Hasan OLUM/NALLIHAN (ANKARA),