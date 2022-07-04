Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı

04.07.2022 21:34
Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı

Bir son dakika haberine göre Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı ANKARA Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün kontroltnden çıkan minibüs, önce otomobile, ardından park halindeki 5 araca çarptı.

Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı

ANKARA Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'nde sürücüsünün kontroltnden çıkan minibüs, önce otomobile, ardından park halindeki 5 araca çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Şaşmaz Oto Sanayi 2472'inci cadde kavşağında meydana geldi. Aslan Ö. yönetimindeki 06 C 6073 plakalı minübüs ile Şerafettin C. yönetimindeki 06 AAH 482 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minübüs savrularak park halinde bulunan 5 araca daha çarptı. Kazada minübüs sürücüsü Aslan Ö., otomobil sürücüsü Şerafettin C. ve yolculardan Abdullah O. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılara ilk müdahale sanayi esnafı tarafından yapıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü dökümü:

Kaza sonrası görüntülerYaralılara müdahale anı

Güvenlik kamerası görüntüsü

?Umutcan ÖREN/ANKARA, -


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Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Ankara'da Oto Sanayi'de kaza: 3 yaralı - Son Dakika
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