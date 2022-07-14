Son dakika haberleri | Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı

14.07.2022 21:39
Son dakika haberleri | Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı

Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu, 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu, 3 sağlık çalışanı hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yozgat Bulvarı'nda seyreden 06 DY 2517 plakalı ambulans, kavşaktan Nevşehir Caddesi istikametine dönen İzzet A. idaresindeki Avusturya plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle devrilen ambulanstan 3 sağlık çalışanı kendi imkanlarıyla çıkarken, taşıdıkları hasta D.Ş. de tahliye edildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sağlık çalışanları tedbiren hastaneye götürülürken, D.Ş ise başka bir ambulansla sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Yozgat, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Ankara'da otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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