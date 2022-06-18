Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti

18.06.2022 20:34
Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Ankara'da kontrolden çıkan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti.

Ankara'da kontrolden çıkan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Niğde otoyolu Harmandalı gişeler çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABT 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobil içerisindeki 7 aylık hamile Şule İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden Şule İ'nin 7 aylık bebeğinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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