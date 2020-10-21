Son dakika haberleri... Ankara'da seri muhakeme ile 9 ayda 3 bin dosyaya çözüm - Son Dakika

YARGILAMANIN kısa sürede bitirilmesi ve adliyelerdeki dosya yükünü azaltmak amacıyla belli suçlarda hukuk sistemine dahil edilen ve 1 Ocak 2020'da uygulanmaya başlanan seri muhakeme usulü kapsamında Ankara Adliyesi'nde 9 ayda, 3 bin dosya dava açılmadan çözüme ulaştı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında ilgili maddede yapılan değişiklik ile yargılamanın en kısa sürede bitirilmesi amaçlanan seri muhakeme usulü, 1 Ocak 2020'de uygulanmaya başlandı. Diğer adliyelerde olduğu gibi Ankara Adliyesi'nde de bu kapsamda, 'Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu' kuruldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaptığı düzenlemeyle bazı Asliye Ceza Mahkemeleri bu kapsama giren davalara bakmakla görevlendirildi. Yasaya göre, savcı, ilk önce muhakeme usulü ve sonuçları konusunda bilgilendirdiği şüphelinin sabıka kaydı ile suçun işleniş şekli gibi durumlara göre yarı oranında ceza indirimi, para cezasına dönüştürme veya ceza erteleme gibi bir teklifte bulunuyor. Şüphelinin seri muhakeme usulünün uygulanmasını kabul etmesi halinde, soruşturma savcısı talepname düzenleyerek bunu asliye ceza mahkemesine gönderiyor. Asliye ceza hakimi de şüphelinin önceden kabul ettiği talepnamedeki yaptırımlar doğrultusunda hüküm kuruyor.

11 BİN 600 BAŞVURU HAKKINDA İŞLEM YAPILDIAnkara Adliyesi'nde 9 ayda yaklaşık 11 bin 600 dosya için seri muhakeme usulü kapsamında işlem yapıldı. Bu dosyalardan 3 bini, hakkında talepname hazırlanarak dava açılmadan çözüme kavuştu. 5 bin 549 dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığı yönünde, bin 50 dosya hakkında kamu davasının ertelenmesi, 912 dosya hakkında da yetkisizlik veya görevsizlik kararı verildi. Yargılama usulüne uymayan ya da tarafların kabul etmediği bin 89 dosya hakkında ise iddianame düzenlenerek, dava açıldı.