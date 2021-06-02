Son dakika haberleri: Ankara'da sevgilisini eşinden kıskandığı için öldüren kadına 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde beraber yaşadığı sevgilisi Önder Ç.'yi eşinden kıskandığı için öldürdüğünü itiraf eden Gülyeşim K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Nikahlı eşi Seher Ç. ve sevgilisi ile birlikte yaşayan Önder Ç., sevgilisi Gülyeşim K. ile yaşadığı tartışma sonrası göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma yürüten Ankara Emniyet Müdürlüğü, hem nikahlı eşi hem de sevgilisi ile beraber yaşadığı anlaşılan Önder Ç.'nin, sevgilisi Gülyeşim K. tarafından öldürüldüğünü belirledi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan Gülyeşim K., sevgilisini eşinden kıskandığı için aralarında çıkan tartışma sonrası göğsünden bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı.



"Uyuşturucunun etkisiyle ne olduğunu hatırlamıyorum"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturmada şüpheli Gülyeşim K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Evli ve 2 çocuk babası Önder Ç. ile uzun yıllardır birlikte olduklarını söyleyen Gülyeşim K., "Olay gecesi, uyuşturucu kullandıktan sonra Önder'e birlikte olmak istediğimi söyledim. Önder, eşi Seher ile birlikte olduktan sonra yanıma geleceğini söyledi. Sonra Önder'le birlikte dışarı çıktık ve bana ilişki konusunda söz verdi. Eve döndüğümüzde odasına gidip uyumak istediğini söyledi. Bu sırada eşi Seher de 'ben de Önder ile birlikte olmak istiyorum' dedi. Önder'in odasına girip kapıyı kilitledim. Seher de kapıyı zorlayınca Önder bana yumruk attı. Önder daha sonra odadan çıkarak Seher'in odasına gitti. Ben de öfkeyle mutfağa gidip korkutmak amacıyla ekmek bıçağını alarak salonda beklemeye başladım. Önder geldiğinde korkutmak amaçlı bıçağı havaya kaldırdım. Sonra tekrar mutfağa gittiğimde bıçağın üzerinde kan gördüm. Uyuşturucunu etkisiyle tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. En son Önder'in yerde yattığını hatırlıyorum. Evden çıkıp Pursaklar Polis Merkezi'ne giderek teslim oldum" ifadelerine yer verdi.



"Eşim ve sevgilisiyle yaşamayı kabul ettim"



Önder Ç. ile 19 yıldır evli ve 2 çocuğunun olduğunu söyleyen eşi Seher Ç., eşinin ilişkini öğrendikten sonra kendisini çok sevdiği için bırakamadığını ve bir süre sonra eşi ve sevgilisiyle birlikte yaşamayı kabul ettiğini ifade etti. Olay gecesi ise Gülyeşim K.'nın ilişkiye girme tartışması sonrası eşini öldürdüğünü, şikayetçi olduğunu söyledi. Sevgilisini göğsünden bıçakladığını itiraf eden ve Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda da Önder Ç.'nin göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine sanık Gülyeşim K. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşma Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. - ANKARA