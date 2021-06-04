Son dakika haberleri | Ankara'da silah kaçakçılarına operasyon: 3 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenledikleri operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 kişi de gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilerin evlerinde yaptıkları aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 adet fişek ele geçirdi. Operasyonda, 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - ANKARA

Son Dakika

Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor

18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek

Trabzonspor'un yeni transferi Peres'in kız arkadaşı Moretti: Türkiye'de mutlu olacağız

Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeyle ilgili Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Bir adım daha

İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak

Türkiye'ye seyahat yasağı Rusya'da turizm şirketlerinin borcu 400 milyon doları buldu