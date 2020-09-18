Son dakika haberi... Ankara'da sosyete pazarında maske ve fiziksel mesafe ihlali - Son Dakika

Son dakika haberi... Ankara'da sosyete pazarında maske ve fiziksel mesafe ihlali

Son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en yüksek illerin başında açıkladığı Ankara'da sosyete pazarında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dikkat çekti.

Son dakika haberi... Ankara'da sosyete pazarında maske ve fiziksel mesafe ihlali, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı en yüksek illerin başında açıkladığı Ankara'da sosyete pazarında maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar dikkat çekti. Maskeyi çenesinin altına indiren Murat Ergin, "Malı satmak için arada indiriyorum" derken, Aras Ada ise yüzünün tahriş olduğunu söyledi.

Koronavirüs vaka sayısının en fazla olduğu illerin başında gelen Başkent'te vatandaşlar büyük oranda kurallara uyarken, zaman zaman maske ve sosyal mesafeyi ihlal edenler de göze çarpıyor. Yoğunluk yaşanan Kurtuluş Sosyete Pazarı'nda esnaf ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi. Ancak bazı kişilerin maske ve sosyal mesafe kurulan uymadığı görüldü. Pazarda maskeyi elinde taşıyanlar, çenesinin altına indirenler göze çarptı. Tezgahlarda alışveriş yapanların ise fiziksel mesafe kuralını unuttuğu görüldü. Pazarda denetim yapan polis ekipleri, kurallara uymayanları uyardı.

'MASKEYİ YARIM TAKTIM, 900 TL CEZA YEDİM'Pazar esnafından Murat Ergin, maskeyi çenesinin altına indirdiği için 900 TL para cezası kesildiğini söyledi. Ergin, "Maskeyi yarım taktığım yani sadece ağzımı kapattığım için polisler, neden bu şekilde taktığımı sordular. Maskeyi tamamen kapatmam gerektiğini söyleyen polisler, bana 900 lira ceza yazmışlar. Biz bu cezaları ödeyemeyiz, gücümüz yok. Bu maskeyle ağzım, burnum terliyor. Malı satmak için arada bir indirip nefes alıyoruz" dedi.  'YÜZÜM TAHRİŞ OLUYOR'

Esnaf Aras Ada ise yüzü tahriş olduğu için maske takmadığını söyleyerek, "Hava sıcak, sabah akşam çalışıyoruz. Biz haftanın 6 günü buradayız. Çarşı yönetimi anons yaparsa insanlar maske takıyor, yoksa normalde kimse takmıyor. Buna esnaflar da dahil, müşteriler de dahil" diye konuştu.


- Ankara

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Murat Ergin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:59 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ankara'da sosyete pazarında maske ve fiziksel mesafe ihlali - Son Dakika

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