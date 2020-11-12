Ankara'da sunta deposu yangının hasarı, gündüz görüntülendi (2) - Son Dakika

'ÇOK HIZLI BÜYÜDÜ, BİR ŞEY KURTARAMADIK'

Ankara'daki yangında kullanılamaz hale gelen sunta deposunun sahibi Nazif Ercan, yanan yerin yaklaşık 1800 metrekarelik ana depo olduğunu söyledi. Ercan, "Bundan tam 7 yıl önce orayı inşa etmiştik. İçerisinde çelik raflar, sunta ile MDF tarzı malzemeler vardı. Dün akşam saat 19.00 sıralarında bize yangın haberi geldi. Hemen itfaiyeyi arayarak olay yerine gittik. Bölge itfaiyesi biraz yetersiz kaldı, merkezden takviye yapmalarını istedik. Yangın çok hızlı bir şekilde büyüdü ve bir şey kurtaramadık. Can kaybının olmaması bizim için sevindirici durumdur. Depomuzu ve tüm malzemelerimizi kaybettik. Yangını söndürme çalışmaları dündendir devam ediyor. İçerideki birçok bölüm söndürüldü. Fakat arka tarafta hala yanan yerler var ve oraya ulaşmaya çalışıyorlar" dedi.

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İşletme sahibi Ercan ile röp

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Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA,