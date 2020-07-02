Son dakika haberleri... Ankara'da taksicilerden belediyeye "levha" tepkisi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'da taksicilerden belediyeye "levha" tepkisi

Son dakika güncel haberi... Ankara'da bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) taksi durağı levhalarıyla ilgili kararını, "esnaf arasında çalışma barışını bozduğu" gerekçesiyle protesto etti.

Ankara'da bir grup taksici, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) taksi durağı levhalarıyla ilgili kararını, "esnaf arasında çalışma barışını bozduğu" gerekçesiyle protesto etti.

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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Hipodrom Caddesi'ndeki merkez binası önünde 100 araçlık konvoyla toplanan esnaf, UKOME'nin aldığı karar sonrası mevcut taksi duraklarının yakınına başka taksi durağı levhası verildiğini ve bu durumun aralarında soruna neden olduğunu savundu.

Grup adına açıklama yapan VİP Taksi Durağı sorumlusu Muammer Kılıç, "Biz Ankara'da 5 taksi durağı esnafıyız, şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi mevcut Ankara Şöförler Odası'ndan yetkiyi alarak rantçılara taksi durağı levhası çıkarıyorlar. Bu durum çalışma bölgesindeki barışı bozuyor ve bizi buraya getiriyor. Defalarca uyardık...." ifadelerini kullandı.

Kılıç, UKOME yetkilileri ile daha önce toplantılar yaptıklarını belirterek, "Rant elde edenlere levha çıkarttılar, geldiler taksi durağımıza bizden korkunç rakamlar talep ediyorlar. Bu esnafa yazık. Mansur Yavaş'a seçimlerde destek verdik. Taksiciye böyle yaparsa Ankara'ya yazık değil mi? Melih Başkanı arattılar." şeklinde konuştu.

Bu tarz kararların Ankara Umum Otomobilciler ve Şöförler Esnaf Odası ile görüşülerek alınması gerektiğine işaret eden Kılıç, UKOME'yi kendilerini muhatap almadığı için tanımadıklarını söyledi.

Kılıç, yarın Ankara genelinde saat 11.00'de eylem yapacaklarını dile getirdi.

Taksiciler, basın açıklamasının ardından araçlarına binerek bir süre belediye binası önünde korna çaldıktan sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan, bina önünde bekleyen güvenlik görevlileri, taksicilerin protestosunu izleyen basın mensuplarına zorluk çıkardı.

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara'da taksicilerden belediyeye 'levha' tepkisi - Son Dakika

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