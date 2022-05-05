Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu

05.05.2022 12:21
Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haber... Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 sikke ile 32 adet tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Etimesgut ilçesinde düzenlenen operasyonda 46 sikke ile 32 adet tarihi obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Etimesgut İlçesi Atayurt Mahallesinde ikamet eden şüphelinin, 85 bin lira değerindeki tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda E.S. gözaltına alındı. E.S'nin üzerinde yapılan aramada 46 sikke ile 32 adet tarihi obje ele geçirildi.

Eserlere, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

200 şişe kaçak içki ele geçirildi

Öte yandan Ankara- Eskişehir kara yolunun 23. kilometresinde jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 kurusıkıdan çevirme tabanca, 12 uyuşturucu nitelikli hap ile 200 şişe bandrolsüz kaçak viski ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ş, H.G.Ç. ve I.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara'da tarihi eser ve alkol kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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