Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.

Ankara 'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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