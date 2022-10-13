Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

13.10.2022 09:24

Son dakika haberleri... Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 15 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan yabancı uyruklu 15 kişi tespit edildi.

Çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 14'ü yakalandı.

Firari bir zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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