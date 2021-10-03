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Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

03.10.2021 06:47
Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Ankara'nın Sincan ilçesinde demir yolu üst geçit ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde demir yolu üst geçit ayağına çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza saat 05.00 sıralarında Ayaş- Ankara yolu üzeri Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demiryolu üst geçidinde meydana geldi. Ayaş yolundan Ankara istikametine seyir eden ve kimliği tespit edilemeyen 06 FT 6862 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek demir yolu üst geçit ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı. Sürücü otomobil içerisine sıkışırken ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ölen sürücünün kimliğinin tespiti için çalışmalar devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Üst Geçit, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Ankara'da üst geçidin ayağına çarpıp yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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