Son dakika haberleri... Ankara'da, uygulama noktasına dalan otomobil zincirlemeye kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da, polis uygulama noktasına hızla giren otomobilin, araçların arasına daldığı zincirleme kazada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı Ankara giriş kapısı yakınlarında meydana geldi. Havva A. yönetimindeki 06 FBS 72 plakalı otomobil, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin uygulama yaptığı alana daldı. Otomobilin, kontrol için bekleyen 4 aracın daha çarpışmasına neden olduğu zincirleme kazada, Havva A. ağır yaralanırken, uygulama noktasında bekleyen 06 BNN 840 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Osman Ç. ile yolcu Dilara Ç. ve 34 DKZ 999 plakalı otomobilin sürücüsü Halit Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesi 'ne kaldırılırken, kazada kısmen ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.