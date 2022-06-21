Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

21.06.2022 01:34
Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 360 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 13-19 Haziran tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 7 kilogram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 780 gram skunk, 360 gram bonzai, 320 metamfetamin gram14 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 360 zanlıdan 52'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin TBMM'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı'nda Çadır Kurdu: 'İşçiler ve Emekçiler Birlik Olsunlar' İşsiz Kalan Taşeron İşçiler İçin TBMM'ye Yürüyen Tüm Kamu-Der, Gölbaşı'nda Çadır Kurdu: 'İşçiler ve Emekçiler Birlik Olsunlar' Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı Aksaray'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:56 Eşini bıçakladıktan sonra evi ateşe veren adam, bileklerini keserek intihar etmeye çalıştı
00:52 Benzin satışları mayıs ayında yüzde 57, motorin satışları ise yüzde 22 arttı
00:34 Ünlü fenomen Erkan Porçay hakkında verilen 4 yıl 2 aylık ceza onandı
00:27 Akaryakıt fiyatları sonrası bu kez de otobüsçüler ile dolmuşçular kontak kapattı
00:23 Ronaldo'nun 2 milyon euroluk arabası kazaya karıştı! Araçta ciddi hasar oluştu
00:12 Tatilin keyfini oyuncu Ezgi Eyüboğlu, fotoğrafına konakladığı oteli de etiketleyince tatilini bedavaya getirdi
00:01 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: Sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'taymış
23:42 Gazeteci Haluk Yürekli Mesut Özil hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı: Bu ülkede hükümet değişirse Türk olduğunu da unutacak
23:01 Memleket Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor! Olağanüstü kurultay kararı alındı
22:57 Ozan Tufan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 01:40:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 52 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement