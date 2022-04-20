Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 5 yüz gram kubar esrar, 48 adet Xanax ve 16 adet Lyrica ve 6,23 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 13 - 19 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon sonucu 5 yüz kubar esrar, 48 adet Xanax ve 16 adet Lyrica ve 6,23 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ve ele geçen malzemelere el konulurken toplam dört şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldı. - ANKARA