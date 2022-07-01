Son dakika: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25,8 kilogram esrar ve 89 gram kokain ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alınması üzerine şüphelileri takibe aldı. Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde 2 adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda 25,8 kilogram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliye için 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.