Son dakika: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

01.07.2022 17:04

Bir son dakika haberine göre ANKARA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25,8 kilogram esrar ve 89 gram kokain ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

ANKARA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 25,8 kilogram esrar ve 89 gram kokain ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığına dair ihbar alınması üzerine şüphelileri takibe aldı. Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde 2 adrese düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda 25,8 kilogram esrar, 89 gram kokain, 4 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliye için 'uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son dakika: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı Son dakika: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi Son dakika haber: Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 25,8 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 ABD'li gazeteci zirve sonrası dikkat çeken yorumda bulundu: Erdoğan'a Joe Biden ve Boris Johnson'dan daha fazla soru soruldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 17:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement