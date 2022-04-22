Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "gündüz" operasyonu - Son Dakika
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Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "gündüz" operasyonu

22.04.2022 17:04

Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadesinin ardından başlatılan "gündüz" operasyonları sürüyor.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ve Çankaya ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 453 gram eroin, 920 gram esrar, 100 Lyrica sentetik ecza maddesi, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonu
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonu
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonu
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonu
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına gündüz operasyonu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da uyuşturucu satıcılarına 'gündüz' operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına "gündüz" operasyonu - Son Dakika
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