Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

16.12.2020 23:17
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Son dakika haberleri: ANKARA'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

ANKARA'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde Çamlıtepe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumetli olan 2 grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada, 'Dalin' lakaplı İ.A. ile yanındaki Suriye uyruklu A.A. ağır yaralandı. İhbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile şüpheliler olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, kaçarken yaralılardan İ.A'yı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yakın bir noktaya bıraktı. Diğer yaralı A.A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MAMAK'TAKİ ÇATIŞMAYA KARIŞAN İSİMLER OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada olayda hayatını kaybeden Suriye uyruklu A.A. ile yaralanan İ.A.'nın 3 Kasım'da Mamak ilçesinde Aykut D.'nin öldürüldüğü, Abdulkadir D.'nin de yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlendi. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Uyuşturucu, Ankara, Suriye, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çatışma: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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