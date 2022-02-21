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Son dakika haberleri: Ankara'da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Ankara'da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

21.02.2022 05:07
Son dakika haberleri: Ankara'da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Ankara'nın Polatlı ilçesinde, hobi bahçesindeki evinde ısınmak için yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, hobi bahçesindeki evinde ısınmak için yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çekirdeksiz Mahallesi'ndeki hobi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hobi bahçesinin bakımını yapmak üzere gelen ve mangal yakan 45 yaşındaki yabancı uyruklu S.M.S. ısınmak için mangalı odasına koydu ve uyudu. Yabancı uyruklu S.M.S.'den 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Hobi bahçesine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yabancı uyruklu şahsın cansız bedenine ulaşırken sağlık ekipleri kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. S.M.S.'nin cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

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Son dakika haberleri: Ankara'da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti Son dakika haberleri: Ankara'da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti Ev hanımlarının kurduğu 'Anadolu Bacıları' kooperatifi ülke ekonomisine katkı sağlıyor Ev hanımlarının kurduğu "Anadolu Bacıları" kooperatifi ülke ekonomisine katkı sağlıyor Başkent'te zincir marketleri denetleyen zabıta müdüründen sert sözler Başkent'te zincir marketleri denetleyen zabıta müdüründen sert sözler

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Ankara'da yaktığı mangalı odasına koyan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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