Ankara'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7'si çocuk 17 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ADH 326 plakalı otomobil, Bağlıca mevkisinde 06 CIN 364 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 41 ADH 326 plakalı araç da 34 PUB 11 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada araçlardaki 7'si çocuk 17 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmalasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA
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