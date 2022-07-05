Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı

05.07.2022 15:02
Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 46 kişinin yakalandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 27 Haziran-3 Temmuz'da il genelinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, 21 milyon 130 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 milyon 32 bin 250 dolu makaron, 99 bin 243 sahte bandrol, 25 bin 915 litre karışımlı akaryakıt, 8 bin 79 elektronik/muhtelif eşya, 3 bin 120 puro, 1205 paket kaçak sigara, 467 kilogram tütün, 317 litre sahte alkollü içki, 42 sikke, 3 sigara sarma makinesi ve hava kompresörü ele geçirildi.

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Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Ankara'daki kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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