Cenaze törenine, Üzüm ailesi ve yakınları ile AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin , Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek , Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Abdullah Yüksel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Ankara'daki kazada ölen kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

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