Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı

01.07.2022 14:47

Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı Başkentte selin bodrum katındaki evini basması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay için Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Başkentte selin bodrum katındaki evini basması sonucu hayatını kaybeden 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay için Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ankara'da dün etkili olağan sağanak sonucu meydana gelen sel, 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay'ın bodrum katındaki evini bastı. Sel sulara kapılan genç kız boğularak yaşamını yitirdi. Doğanay için bugün öğle namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Doğanay'ın cenazesinde Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Doğanay'ın ailesi ve yakınları yer aldı. Genç kızın cansız bedeni namazın ardından gözyaşları arasında defin alanına götürülerek toprağa verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'daki selde hayatını kaybeden genç kız son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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