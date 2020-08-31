Son dakika haberleri: Ankara'daki trafik kazasında vefat eden aynı aileden 3 kişi Çorum'da defnedildi - Son Dakika

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, Çorum'da toprağa verildi.
Alınan bilgiye göre İstanbul'daki evlerine gitmek üzere Çorum'un Bayat ilçesinden yolan çıkan Yusuf Koca'nın (43) kullandığı otomobil, Ankara'nın Kalecik ilçesi Çandır mevkinde takla atarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Yusuf Koca, eşi Sultan Koca (42) ve oğulları Muhammet Burak Koca hayatını kaybetti.
Ailenin yaralanan kızları Fatma Beyza Koca (15) ise ambulansla Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden Yusuf, Sultan ve Muhammet Burak Koca, otopsinin ardından Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çerkeş köyünde defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:03 - Kaynak: AA
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