Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi

16.04.2021 17:31
Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Ankara'dan dönen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Tekirdağlıları yakından ilgilendiren SELEB ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ankara'dan dönen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Tekirdağlıları yakından ilgilendiren SELEB ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. SELEB konusu için artık start vereceklerinin dile getiren Başkan Yüksel birde millet bahçesi müjdesi verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından gençlerin spor yapmaya teşvik edilmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları amacıyla hayata geçirilen 28 spor tesisi projesinden biri olan 100. Yıl Mahallesi Öğretmen Mehmet Mediha Tetikol Ortaokulu Çok Amaçlı Spor Sahası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende bir konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşalıları yakından ilgilendiren müjdelerini açıkladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada, "Dün Ankara'da yoğun temaslarımız oldu. Altınova Sahilinde yaklaşık 80 dekarlık büyük bir millet bahçesi, çocuklarımız için yaşlılarımız için eğlence alanı gibi düşünün, gezi alanı gibi düşünün, yürüyüş alanı gibi düşünün. Süleymanpaşa'da yaşayan 200 bin vatandaşımız için çok güzel ve çok büyük projenin temellerini yaz ortasında atılıyor. Bence çok önemli bir proje. Sadece onunla kalmıyoruz. Yine burada ilk defa açıklıyorum. Allah nasip ederse yaz sonuna kadarki süreçte de şehrimizde ara sokaklarda faaliyet gösteren özellikle eski sanayide, Atatürk Sanayide küçük küçük dükkanlarda ve riskli dükkanlarda faaliyet gösteren çalışma arkadaşlarımızın esnaflarımızın kendi talepleri doğrultusunda hazırlanan yaklaşık 200 metrekarelik yaklaşık 400-450 tane iş yerinin temeli inşallah Karadeniz Mahallesinde yaz sonunda atılıyor" dedi.

Başkan Yüksel açıklamasının devamında, "Çok daha önemli ve bence bu şehrin en önemli sorunlarından biri bence. Ki Kampanya döneminde de açıklamıştım SELEB diye. Neydi SELEB, Süleymanpaşa Ekolojik Endüstri Bölgesi. Bu konu TORSAB'ın devam eden mahkemelerinden dolayı bekliyordu. Geçen hafta itibarıyla artık yolumuz açıldı. Biz SELEB ile ilgili startı veriyoruz. Daha doğrusu hazırlıklarını yapmıştık ama TORSAB'ın mahkemelerini bekliyorduk. Onlarda sonuçlandı. Artık SELEB'in önünde herhangi bir engel kalmadı. İnsanımıza iş ve AŞ imkanı sağlayacak. Ekolojik Lojistik endüstri bölgesinin ön çalışmalarıyla ilgili önümüzdeki haftadan itibaren başlıyoruz. İnşallah yıl sonuna kadarda bu iş sonuçlanır. Bu şehrin bence en önemli sorunlarından biri olan işsizlik konusunu da ciddi anlamda ortadan kaldırmış oluruz" diyerek açıklamasını noktaladı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi
Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi
Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi

Cüneyt Yüksel, Öğretmen, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Ankara'dan heybesi dolu gelen Başkan Yüksel, SELEB için müjdeyi verdi - Son Dakika Ekonomi


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