Son dakika haberleri: Ankara Demirspor'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü Mamak FK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelimizin testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.