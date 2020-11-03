Son dakika haberleri: Ankara Demirspor'da 15 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
03.11.2020 22:55
Son dakika spor haberi... Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Misli.com 2. Lig ekiplerinden Ankara Demirspor'da 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Perşembe günü Mamak FK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testi sonucunda 10 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personelimizin testi pozitif sonuçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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