Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.

Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara haberi! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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