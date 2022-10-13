Ankara haberi! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Ankara haberi! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

13.10.2022 08:51

Ankara yerel 3. sayfa haberine göre Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltıANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.

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Kaynak: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara haberi! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara haberi! Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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