Son dakika haber: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

"Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak."

Kaynak: AA

Etlik Şehir Hastanesi, Fahrettin Koca, Ankara, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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