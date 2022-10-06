Son dakika haber: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı

06.10.2022 14:46

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle transfer edilen ilk hastanın yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan Yiğit adlı bebek olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle transfer edilen ilk hastanın yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan Yiğit adlı bebek olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Etlik Şehir Hastanesine ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı. Hastamız yeni doğmuş, solunum sıkıntısı tanısı konan bir bebek. Adı Yiğit. Yiğit bebeğin tedavisine gelir gelmez başlandı. Evine bir an önce şifa ile dönmesi için arkadaşlarımız ellerinden geleni yapacak."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne ambulans helikopterle ilk hasta transferi yapıldı - Son Dakika

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