Son dakika haber! Ankara Garı saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

ANKARA Garı'nda 7 yıl önce düzenlenen bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler, garda düzenlenen törende karanfillerle anıldı.
Terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenler için Ankara Garı'nda anma töreni gerçekleştirildi. Tören alanı ve çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı. Gara çıkan bütün yollar, trafiğe kapatılırken, törenin yapılacağı alana üst araması ve kimlik kontrolü ile alım yapıldı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlenen törene HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın yanı sıra HDP'li ve CHP'li milletvekilleri katıldı. Konuşmaların ardından saldırıda hayatını kaybedenler anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu daha sonra ölen 103 kişinin isimleri okundu. Kalabalık, törenin ardından dağıldı. (DHA)
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