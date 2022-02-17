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Son dakika haberleri | Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi

17.02.2022 18:48
Son dakika haberleri | Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi

Son dakika gündem haberine göre Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan...

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015'te düzenlediği ve 100 kişinin öldüğü terör saldırısıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müştekiler ve avukatları katıldı, tutuklu sanık Erman Ekici ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra buna ilişkin taraflara söz verdi.

Müşteki avukatları, dava dosyasına kazandırılan MASAK raporunda, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerine ilişkin önemli bilgilerin yer aldığını, ayrıca örgüt mensuplarının bahis sitelerindeki sohbet odaları aracılığıyla iletişim kurduklarının belirlendiğini aktardı.

Sanık Ekici'nin isnat edilen suçları işlediğine dair somut delillerin bulunduğunu ifade eden avukatlar, firari sanıkların yakalanması için daha önce mahkemeye sundukları taleplerinin dikkate alınmasını istedi.

Ekici de önceki savunmalarını yinelediğini belirterek, örgüt yöneticiliğinden mahkum edildiğini, buna rağmen yeniden yargılanmasının hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Suçsuz olduğunu öne süre Ekici, beraatını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısıyla ilgili hazırladığı iddianame, 13 Temmuz 2016'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş ve ilk duruşma 7 Kasım 2016'da görülmüştü.

Yargılama sonucu mahkeme, 3 Ağustos 2018'de davayı karara bağlamış ve 9 sanık "anayasal düzeni ihlal" suçundan birer, "100 kişiyi kasten öldürme" suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmış, davanın firari 16 sanığı hakkındaki dava dosyasının da ayrılmasına hükmedilmişti.

"Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılan sanık Erman Ekici'nin ayrıca "anayasal düzeni ihlal", "100 kişiyi kasten öldürme" ve 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçlarından da yargılanması için suç duyurusunda bulunulmuştu.

Davanın firari sanıkları şunlar:

"İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur."

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Ankara, Terör, Ekim, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ankara Garı terör saldırısı davasına devam edildi - Son Dakika


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